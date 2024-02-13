不少人為了找到人生中的另一半，都會到各大廟宇拜月老求紅線，但記得要把條件講清楚，否則可能會招來意想不到的桃花。一名帥哥透露日前拜完月老，結果近日被三性男私訊「搭訕」，張口就要他把內褲脫掉，讓他崩潰喊「可以別這麼靈嗎？」

一名帥哥網友11日在臉書「爆怨2公社」表示，日前去拜月老，初二吃完午飯後發現手機一直響，一看才發現有一名自稱是三性的男生透過臉書私訊，讚美原PO是斯文型的帥哥，想知道他是否有女友。

原PO貼出兩人的對話紀錄，只見他已明確告知自己不喜歡男生，但對方仍喊我喜歡你就好，接著馬上喊「你几几很粗嗎？長度？硬度？」、「你脫內褲，快點」，期間還奪命連環call，讓原PO崩潰稱「台中某間xx宮月老可以別這麼靈嗎？」

一名男網友拜過月老後遭三性男騷擾，讓他崩潰貼出兩人的對話紀錄。（合成圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

其他網友看完也全都傻眼，笑說「你應該去拜城隍爺」、「你是不是得罪月老」、「是不是條件沒說清楚」、「笑死，月老纏錯線」、「神的旨意不接受可能會遭天譴XD」、「得罪月老還想跑」、「情況變的『男』以理解」。

此外，許多網友也想知道原PO拜的到底是哪間月老，原PO因此在一條詢問是否為「台中樂X宮」的留言處回應「嗯，對的」，讓網友紛紛開始揪團要朝聖。

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