一名正妹到高雄市立圖書館河堤分館看書，累了就趴在桌上睡覺，施姓男子看見正妹穿熱褲露出美腿，竟然起色心，竟跑到書架間自慰，再將滿手精液揮甩在正妹的腿上。正妹睡到一半驚覺大腿「熱熱的」，抬頭查看發現不明體液，當場氣得報警。警方根據監視器畫面逮到施男，移送法辦。高雄地檢署認定犯行明確，依猥褻、毀損等罪起訴。

2023年7月30日下午，一名正妹到圖書館看出，看累了便趴在閱讀區桌椅上小睡。施男當時經過，見正妹穿熱褲露出美腿，突然色心大起，按耐不住慾火的他隨即跑到一旁的書架間，見四下無人，竟直接打起手槍。

施男自慰後捧著滿手精液，偷偷靠近正妹，趁周邊無人時，直接將手上的精液揮甩在正妹的短褲、大腿上，隨即逃逸。

正妹睡到一半突然驚覺腿上有熱感，抬頭發現短褲、大腿都沾染不明液體，氣得告知館方、拍照存證並報警。正妹事後立刻回家洗澡，直接丟掉短褲。

警方事後循線找到施男，施男坦承，在圖書館看見正妹忍不住，才當場自慰並將精液潑灑到正妹身上，最後被依公然猥褻、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

檢方認為，短褲會與身體緊密接觸，屬於私人用品，施男將精液潑灑在女方短褲上作為洩慾的手段，但正妹感到極度厭惡及噁心，不可能清洗後再穿，已構成毀損要件。綜合相關事證，依公然猥褻、毀損、公然侮辱等罪嫌起訴施男。