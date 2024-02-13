43歲林姓女山友攀登中央山脈南三段，13日凌晨6點多突疑似高山症發作，經南投縣消防局緊急打119求救，南投縣消防局第三大隊申請直升機吊掛，空勤也將患者送花蓮就醫。（空勤隊提供／馮惠宜南投傳真）

大年初四（2月13日）南投縣信義鄉再傳山域事故，1名43歲林姓女山友和6名山友攀登中央山脈南三段，原預計明（14日）由郡大林道下山，13日凌晨6點多在信義鄉山三角點疑似高山症發作，緊急打119求救，南投縣消防局第三大隊啟動救災，並申請直升機吊掛，將患者送花蓮就醫。

中央山脈大縱走的「南三段」深入中央山脈的偏遠山區，沿途經過丹大山、內嶺爾山、義西請馬至山、東郡大山、東巒大山、無雙山等，因地形複雜、天數最多、路程最遙遠、行程最艱困的路段，被山友稱為「終極縱走路線」。

43歲林姓女山友攀登中央山脈南三段，13日凌晨6點多突疑似高山症發作，經南投縣消防局緊急打119求救，南投縣消防局第三大隊申請直升機吊掛，空勤也將患者送花蓮就醫。（空勤隊提供／馮惠宜南投傳真）

來自台南的林女1行7人，除夕（9日）當天由瑞穗林道入山，預計2月14日由郡大林道下山，唯林女今天凊晨在信義鄉角點時，突然出現呼吸急促、咳嗽、頭暈、想吐以及肢體無力等症狀，幸其意識清醒，同行山友立即打119請求南投縣消防局派員協助。

南投縣消防分局第三大隊指稱，在13日清晨6時58分獲報，立即啟動山域事故應變機，除地面搜救人員整裝待命，8點申請直升機支援吊掛作業，8時30分直昇機從花蓮基地起飛，9時10分吊掛成功，送往花蓮德興棒球場，由花蓮縣119支援救護車後送患者送醫，患者暫無生命危險。