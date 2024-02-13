一名年約60歲女性，因長時間噁心嘔吐、食慾不佳，以為是胃部出了問題，但在吃了半年胃藥後仍未見好轉，於是再次求診接受進一步檢查，結果發現乙狀結腸腫瘤導致腸阻塞，使大腸鏡無法通過，且兩側肝臟也有多顆肝腫瘤。醫師表示，引起噁心嘔吐的原因多元，除了可能是腸胃炎、胃食道逆流外，女性器官惡性腫瘤等也可能會影響。

肝膽腸胃科醫師詹宜學在臉書專頁「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」發文表示，該名女性患者在半年期間，已經做過兩次胃鏡檢查，一次為表淺性胃炎，另一次是消化不良，胃有很多未消化的食物，在吃了半年胃藥後，症狀非但沒有改善，食慾還越來越差，體重也一直下降。於是此次來診，他就建議對方重新安排腹部超音波、胃鏡與大腸鏡檢查。

檢查結果顯示，詹宜學提到，發現有胃食道逆流，胃糜爛，胃前壁疑似肝腫瘤壓迫；乙狀結腸腫瘤造成腸阻塞，使大腸鏡無法通過；兩側肝臟還有多顆肝腫瘤，疑似是轉移性腫瘤。後續趕緊安排大腸腫瘤切片檢查，也立即聯繫轉診至醫學中心，接受進一步檢查與治療。

藉由此案例，詹宜學指出，引起噁心嘔吐的原因多元，可能是腸胃道問題，像是腸胃炎、胃食道逆流、膽囊炎、肝炎、胰臟炎、便秘、腸阻塞、腸胃道惡性腫瘤等；也可能是腹腔內其它器官問題，例如腎臟炎、腎衰竭、子宮內膜異位症、腹腔內腫瘤、女性器官惡性腫瘤等。另外，還有內耳疾病、腦部疾病、中風、腦出血、藥物副作用、食物中毒、高血壓、糖尿病、甲狀腺疾病、內分泌失調、暈車、暈機、孕吐，也都可能是病因。

一旦發生噁心嘔吐的情況時，詹宜學說，大多數都是腸胃問題，所以可以先找腸胃科。然而，他提醒，腸胃道疾病的症狀千變萬化，需要的是醫師專業的臨床評估診斷，若治療後仍沒改善，一定要跟醫師溝通、討論，看是否需要進一步的檢查。