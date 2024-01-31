昔日以男團「飛輪海」出道的男星吳尊，不僅轉換跑道嘗試演戲，認了隱婚生子消息後，還帶著小孩登親子實境秀節目，慈父形象深植人心，把工作重心轉往大陸的他，全家選擇定居上海，不時會透過社群曬出全家照片；日前他稱呼女兒為「二老婆」，言論引起網友反彈。

吳尊一家近日到杜拜旅遊，他用多張照片記錄生活，女兒NeiNei今年13歲，已經逐漸有美少女的雛型，纖細高挑身材充滿青春氣息，和媽媽林麗瑩同框毫不遜色。不過有網友誇讚「這兩個大美女，真好看！」吳尊回應：「大老婆二老婆」。

這樣的言論令部分網友認為不妥，批評：「不是應該說大女兒，二女兒才對嗎」、「雖然可能是開玩笑的，但叫自己姑娘小情人、二老婆什麼的，還是挺彆扭的」、「這麼稱呼還真是開眼」、「人家自己不介意，我們管他叫啥叫媽都不管我們事啊」、「大寶貝小寶貝不好嗎？你這個稱呼把女兒當什麼了」、「不噁心嗎？」、「看見全在罵我就放心了」、「真覺得這個玩笑不好笑」。

吳尊被提醒後也將內容刪除，但仍與大眾分享一家出遊的照片。NeiNei外型可愛，成為青少女後開啟社群分享家庭和日常，去年父親節曾感謝爸爸吳尊：「你為我們做了好多數不清的事情，我會努力成為最好版本的自己，這是我想送給爸爸的終極父親節禮物」，標籤使用「父情節」，父女情不言而喻。