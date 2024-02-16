民進黨不分區立委排名第16位的罕病人權律師陳俊翰，11日病逝，享年40歲。陽明交通大學教授林志潔昨晚在臉書代發陳俊翰母親的公開信，「我們希望俊翰對弱勢群體的保障，對台灣社會改革的理想，能在大家的努力下，被記得，被實踐！也再次感謝大家對俊翰的肯定與疼惜。」

民進黨昨（16日）指出，陳俊翰因疑似感冒引起併發症，2月10日送台大醫院新竹分院急診，經醫護極力搶救，仍於11日凌晨逝世，陳家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。家屬訂於2月27日舉行公祭，後續治喪事宜將由民進黨中央黨部、新竹市黨部、立院黨團總召柯建銘服務處與陽明交通大學教授林志潔共同商議處理。

林志潔昨晚在臉書代發陳俊翰母親給媒體的公開信：「各界對俊翰離世的哀悼和對家屬的關懷，作為家屬，我們非常感念，也希望媒體朋友們能體諒我們在治喪期間不受訪的心情。由於殯儀館還有其他喪家，如果因為俊翰而打擾到其他往生者和家屬，那俊翰就罪過了！因此，要懇請各位媒體朋友們，於告別式前，請不要至俊翰的靈堂拍攝或採訪，讓俊翰的家屬和友人能不受打擾、安靜的懷念俊翰。至於在告別式時，如果大家時間方便，能來送俊翰一程，我們會非常感謝。」

陳俊翰母親也寫到，「最後，我們希望俊翰對弱勢群體的保障，對台灣社會改革的理想，能在大家的努力下，被記得，被實踐！也再次感謝大家對俊翰的肯定與疼惜，謝謝大家！」

而陳俊翰的臉書貼文停留在1月12日，分享民進黨臉書的凱道之夜貼文，他感慨：「人生成就解鎖，第一次參與大型造勢，雖然氣溫很低，看著台下爆滿熱情支持的群眾，內心感到滿滿的溫暖和力量」。

民進黨立委今日召開「為下一代而戰國會連線」記者會，會前與會委員先為陳俊翰默哀一分鐘，並表示會透過管道拿到陳律師的「身障法」版本，融入大家提出的版本，帶著他的遺志一起努力。