日本27歲男星新田真劍佑因演出影集《航海王》在全球打開知名度，矯捷的身手配上帥氣的臉蛋被封為「真人版索隆。意想不到的是，他前幾天傳出在錄製台灣綜藝節目時「耍大牌」。有網友在論壇爆料他在拍攝現場的種種事蹟讓劇組人員都飽受折磨。而在此消息傳出的3天後，舉辦新田真劍佑粉絲見面會的主辦單位竟表示「活動因不可抗力因素取消」。

該名網友在網路論壇爆料，沒看過有人行徑如此離譜，並盤點幾件新田真劍佑在拍攝現場的所作所為，例如「愛喝奶茶就叫製作人天天煮奶茶給他喝」、「外國人對他開玩笑，他不高興就離場」，直言：「他總共就來3天，簡直是對所有人的折磨。」新田真劍佑被傳「耍大牌」已經不是第一次，但他似乎在好萊塢發展的還不錯，讓人十分好奇他的工作態度。

此次錄綜藝節目，另一名台灣演員陳柏霖也在現場，他被問及類似消息則緩頰表示：「工作氣氛很好。」但沒想到隨後就傳出粉絲見面會因不可抗力因素取消，不知是否跟這次風波有關。