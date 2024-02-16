動視暴雪宣布《暗黑破壞神 IV》將於美西時間3月28日加入 Xbox Game Pass，可供家用主機與PC玩家遊玩。這項新服務能夠讓更多冒險者體驗到這款終極動作角色扮演遊戲，體驗引人入勝的劇情任務，或是直接參加「魔動機賽季」，揭開潛伏在卡基斯坦黃沙之下的新威脅。

無論是獨自啟程或與好友結伴同行，在聖休亞瑞這個共享世界中，有各色的探險樂趣等著玩家發掘。玩家可以消滅無窮無盡的邪惡勢力、精進無數種技能、征服驚悚的地城，以及把大量的傳奇戰利品拿到手。