【政風雲】民眾黨茶壺風暴？ 蔡壁如入台中市府掀戰 陳琬惠宜蘭求平安曝內幕

剛接任台中市政府有給職顧問的民眾黨前立委蔡壁如，先前因沒被通知參加尾牙、近日又沒出席民眾黨部的團拜，引發猜測疑似遭邊緣化，但蔡呼籲外界不要有太多聯想。民眾黨前立委陳琬惠對此透露，過去曾跟主席柯文哲說，「你對壁如姊多一句好話絕對不錯」。

對於民眾黨近期風波，陳琬惠接受本網節目《政風雲》專訪時親曝黨內秘辛，她提到團拜通常是黨內公職、一級主管或是現任委員為主，之前在立法院時，有時候黨中央團拜請總召、三長代表參加，但現在她跟蔡壁如都沒有黨中央職位。她也透露最近收到通知，下周要參加一場「茶會」，主要針對新北市、宜蘭縣大選檢討。

至於蔡壁如被延攬進台中市府，柯文哲稱「那是人家團隊」，又引發外界猜測；陳琬惠坦言，大家都很關心我們幾位「前立委」在黨內動向，這也是考驗主席對我們這些同事們的發展，蔡在台中選得非常好，在盧市長幫忙下有亮眼成績，大家會特別關注她，被延攬是好事情，因為要深耕台中。她並認為，在前線打仗的戰士，戰士要貼近戰場不是貼近聖上。

陳琬惠也提到，其實柯文哲是沒機會對他們這些在第一線打完仗的人好好說話，有機會的話，黨中央文宣要安排一下，「不然春酒來一下」。她透露，柯不是會善於把好話說出來的人，選完隔天被他找去聊天，針對未來規劃作深入討論，他就是不是那麼會表達感謝或喜歡。

陳琬惠更自爆，之前卸任黨團主任要接立委時，有一次跟柯文哲說，「你對壁如姊，有時候一句話就好，多一句好話絕對是不錯」；她認為，身為領導者，人情世故是蠻重要部分，但壁如姊跟他久了也知道個性就是這樣。