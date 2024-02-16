柯文哲交代4個字 陳智菡接黨團主任：全力以赴

在2024年大選中拿下8席不分區立委的民眾黨，穩居國會第三大黨地位，並成功保住立法院黨團；年後開工黨團也迎來新的人事布局，由黨主席柯文哲辦公室發言人、「戰狼小姐姐」陳智菡接任黨團主任。陳智菡今（16日）上工首日強調，立法院是民眾黨未來非常重要戰場，她也會全力以赴，更透露柯文哲叮囑「認真工作」!

面對立法院即將開議，藍白是否可能在法案上合作，柯文哲也交付陳智菡第一個任務，就是和國民黨立法院黨團接洽拜會時間。而陳智菡接「黨團主任」消息一出也獲不少網友關注，且留言討論。

究竟「黨團主任」有多重要？工作內容為何呢？

根據《立法院組織法》規定，每屆立法委員選舉當選席次達3席，且席次較多的5個政黨得各組成黨團，而各黨團不分立委多寡，都可置「公費助理」10人至16人，由各黨團自行遴選。立法院除了國、民兩大黨之外，過去新黨、台聯、無黨團結聯盟、親民黨，到時代力量乃至於民眾黨都曾經成立黨團。

早期立委聘僱助理，都是自費聘僱，81年修訂《立法院組織法》第26條之2，才正式將公費助理法制化；至於黨團助理公費化、法制化則是到第三屆立法院，民國86年修訂《立法院組織法》第33條後才正式確立。因為是黨團自行遴聘「助理」，因此職銜也是各行其是，「主任」、副主任之外，之前也安插顧問、執行長、特助等等。

儘管都是國會助理，業務與待遇、福利也大同小異，但立委助理的工作以協助個別委員，包括質詢、提案以及選民服務為主。至於黨團助理則是依委員會分工，掌握8個常設委員會法案、攻防進度並提供建議，主要重心在法案以及整體黨團立法院的合縱連橫與議場攻防的後勤補給。

因此，黨團助理最重要的工作之一就是協助黨團協商的運作，因此協商除了立委之外，各個黨團基於業務需要也有兩張出入證，讓黨團助理可以自由進出協商會場。至於薪資部分，以112年的總預算書，各黨團每個月薪資總額551668元，另編列加班值班費每黨團每月110334元，以及827502元的年終工作獎金。這樣平均薪資3-5萬的水平，一直被批評低於市場行情。2020年民眾黨剛成立立法院黨團時，柯文哲面對這樣的薪資結構，採取的策略是「僱最少的人，然後薪水拉高一點。」