知名作家黃大米花21萬元參加高檔遊歐團，事後控訴飯店淋浴間洗完澡會漏水，對此，該旅遊團領隊發千字文回應，強調希望紛爭圓滿落幕，沒想到黃大米揪出3點反擊領隊說法，稍早又疑似發文嘲諷，再次掀起網友熱議。

黃大米揪出3疑點反擊領隊後，噤口多日未再發文，接著曬出德國知名景點「新天鵝堡」、瑞士「布里恩茨湖」等美照，看似走出近日紛爭的不悅心情，沒想到稍早曬出和朋友的對話紀錄，只見對方提醒她﹕「你下次出國可以不要再找有疊字的嗎」，只見她反問什麼意思？對方緊接著表示﹕「上次你在菲律賓，碰到丁丁，這次你碰到利利，你跟疊字的犯沖」。

黃大米聽完後立刻大笑，先是語帶嘲諷﹕「丁丁在宿霧自助旅行的社團爆掉了，受害者越來越多，大家都知道丁丁是壞人了，好像已經開始有一堆人在申請退費了」，強調倘若每個受害者都願意站出來，就不會有下一個受害者。

眼見黃大米一番言論，網友紛紛留言﹕「被搞了的人要願意站出來是很重要的事情」、「我覺得好大米要多出國。這樣才會有更多雷爆，更幫助廣大消費者」、「感謝您的誠實跟坦白」、「謝謝大米讓我們感受到21萬的旅遊團是如此CP值」，不過仍有不少人無法認同﹕「妳到底要秀下限到什麼時候」、「有完沒完，剛好就好」、「還有臉以受害者自居？臉皮到底要多厚」。