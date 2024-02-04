擁有31萬臉書粉絲的女作家黃大米，先前要去義大利遊玩，因父親生病而取消，近日終於成行邀約粉絲一同前往。不過，1人花了21萬元參加高檔遊歐團，沒想到她超級失望，有幾晚住宿的房間很小，還因淋浴間防水措施不佳，每次洗完澡就淹水，讓她得像灰姑娘般拿毛巾跪地擦拭從淋浴間流出到廁所地面的積水，她的發文引發眾多粉絲討論。

今天（4日）黃大米更連續發出兩篇文章，她表示被自稱該旅社業務的留言氣到，除了發文公布該旅行社名外、更放上行程表（附住宿房型）自證，直言該業務「沒有慰問、沒有檢討自己，只有覺得我的比較不公，真的毫無同理心」，她說自己真的被惹怒！呼籲該旅行社請珍惜自己的品牌，不要這樣對消費者。

黃大米昨（3）日接受《三立新聞網》訪問提及這次參加的義大利團較為高價，一個人要20幾萬，四人共80幾萬元，但到目前為止4天住的房間都超小，人在佛羅倫斯的她，入住的飯店浴室沒浴缸，而且淋浴間防水措施不佳，每次洗完澡就淹水，讓她得像灰姑娘般拿毛巾跪地擦拭，從淋浴間流出到廁所地面的積水，她更說以2人一間房、這麼高價的團費來說不太OK。她並提及在路上剛好碰到其他團的粉絲，對方團費比較低，參觀粉絲飯店房間發現大而豪華，浴室還有浴缸，更鄰近市中心。讓她不禁詢問領隊是否可換房，竟換來「我的房間比你還小，放心，後面的飯店會漸入佳境」的回應，讓她哭笑不得並發文抱怨。

此文一出後，引發不少網友議論，更傳出有自稱該旅行社的業務跑來發文下留言。對此，黃大米4日上午發文，並附上行程表示：「對於旅行社的業務特別跑來我的粉絲團留言說，我這樣比較不公平，之後會住很高檔。這點真的沒錯，有一晚真的是房價是兩萬還是三萬的。但這份行程上，總共有四個晚上住宿的房價是六、七千。最後一天的房價我查到是四千多。為了避免造成報導不公允，因此把行程表po上來。如果妳也想體驗團費21萬多的住宿品質，可以自己上訂房網站訂喔。」並直言該旅行程真的應該要愛惜自己的品牌。

黃大米傍晚再度發文，並公布這名自稱旅行社業務的留言。根據黃大米內文，這名旅行社業務提出與粉絲的行程住宿安排對比，表示粉絲的旅行社行程因為主打佛羅倫斯住宿，房價一晚是2、3萬，跟大米住的9000多元的飯店有落差，大米參加的團亮點則是米蘭及威尼斯，如米蘭會住東方文華一晚約5萬元。該旅行社業務強調，每間旅行社都有主打的行程亮點，當然行程中都還有餐食及細節上的差異。

黃大米在文中表示，該名自稱旅行社的業務留言激怒了她，「他沒有慰問，沒有檢討自己，只有覺得我的比較不公，真的毫無同理心。如今該留言已經自己刪文，感謝粉絲有截圖，證明我所言不假。」

黃大米也說到，有人留言表示說我是在操作，甚至有人說，我是沒拿到旅行社的好處，「我真的超級委屈，我花這樣多錢，還要被抹黑，真的很氣。如果你們的業務再來護航，我就公布我的後台，有多少人曾經參加你們的團遭遇類似的事情，以及紛紛感謝我替大家說出來的訊息，讓大家知道這不是偶發事件。」呼籲該旅行社請珍惜自己的品牌，不要這樣對消費者。