台中市消防局1名當時在人事室任職的王姓專員，趁上班時間到中醫看診，報領1小時加班費296元，台中地院依《貪汙治罪條例》判刑1年10月，王員不服提上訴，主張到分隊洽公不慎閃到腰，才到中醫診所就診，屬因公受傷，且就醫後就返回辦公室加班，並無詐領意圖，二審法官認王員已繳回犯罪所得，足認其當知警惕而無再犯之虞，撤銷原判，以詐欺、偽造文書判1年2月徒刑，緩刑4年，應向公庫支付6萬元。

檢方起訴書指出，2020年時任人事室專員的王男，在當日下午5點到8點有處理人事業務之一般加班，卻在前往分隊洽公後，在當晚6點多前往中醫診所接受推拿及針灸治療，遲至晚間7點多返回辦公室，由不知情承辦人員登載於加班清冊，至台中市消防局陷於錯誤，支付296元加班費。

一審法官認，王員申報加班前往中醫診所看診，與其加班事由不符，自有使用虛稱加班之詐術，詐取加班費之犯行，依《貪汙治罪條例》判1年10月有期徒刑，不得緩刑。

王員不服判決提出上訴，主張到分隊洽公有合法去程，亦將有保障一段合法回程期待可能，到診所醫療行為視為加班延伸，且診所與總局約有30分鐘車程，應受保障視為合法加班時間，故當日晚間6點到7點，分別為緊急醫療行為及返程，不能責難，從未利用固有差勤管理職權，不應論以貪污治罪條例。

二審法官認為，王員詐取財物為1小時加班費296元，對於法益造成影響非常輕微，且以繳回犯罪所得，原判決有罪部分撤銷，以詐欺取財、使公務員登載不實等犯行，判1年2月徒刑，緩刑4年，仍可上訴。