亞果遊艇董事長侯佑霖16日表示，在台南安平港黃金會2月初啟用前後，因安平遊艇城設施愈來愈多，申請購買會員卡，加入亞果遊艇會的人數也明顯增加，迄今已達1018位了。

侯佑霖指出，安平港黃金會所啟用之後，位於會所、與米其林三星得主君品合作的「亞果薈」餐廳正在試營運，而四葉國際餐旅集團經營的四葉酒藏餐廳，也預定4月開幕營運，為亞果創造更多元的營收。

他說，最重大的營收來源之一，則是已經完全售出的76戶會員度假中心，今年第二季可望全數顯現，但實際的認列金額，要等到6月全數點交完成後，方能知道。