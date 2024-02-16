亞果遊艇董事長侯佑霖16日表示，在台南安平港黃金會2月初啟用前後，因安平遊艇城設施愈來愈多，申請購買會員卡，加入亞果遊艇會的人數也明顯增加，迄今已達1018位了。
侯佑霖指出，安平港黃金會所啟用之後，位於會所、與米其林三星得主君品合作的「亞果薈」餐廳正在試營運，而四葉國際餐旅集團經營的四葉酒藏餐廳，也預定4月開幕營運，為亞果創造更多元的營收。
他說，最重大的營收來源之一，則是已經完全售出的76戶會員度假中心，今年第二季可望全數顯現，但實際的認列金額，要等到6月全數點交完成後，方能知道。
亞果遊艇（7566）的安平港黃金會所雖已啟用，營收愈來愈多元，但，2024年1月營收仍以會員卡銷售為主，單月營收年減11％，不過，隨著位於黃金會所的餐廳陸續啟用、認列已售的76戶會員度假中心，第二季才會看到爆發力。
亞果遊艇董事長侯佑霖16日表示，在台南安平港黃金會2月初啟用前後，因安平遊艇城設施愈來愈多，申請購買會員卡，加入亞果遊艇會的人數也明顯增加，迄今已達1018位了。
侯佑霖指出，安平港黃金會所啟用之後，位於會所、與米其林三星得主君品合作的「亞果薈」餐廳正在試營運，而四葉國際餐旅集團經營的四葉酒藏餐廳，也預定4月開幕營運，為亞果創造更多元的營收。
他說，最重大的營收來源之一，則是已經完全售出的76戶會員度假中心，今年第二季可望全數顯現，但實際的認列金額，要等到6月全數點交完成後，方能知道。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。