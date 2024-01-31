桃園市八德區為人口移入熱區，當地車流量大經常塞車，民眾抱怨連連，市府為紓解車流，斥資8157萬元建置八德轉運站，耗費多年終於宣布將於2月19日正式啟用，為滿足通勤族往返新北的需求，還將增開八德轉運站到永寧捷運站的直達路線。

交通局長張新福表示，八德轉運站規畫設置在八德區和強路（往大湳交流道方向）近和平路口，具有串聯捷運三鶯線鶯桃福德捷運站及鄰近大湳交流道等區位優勢，聯外交通系統十分便利，未來此轉運站將定位為國道客運及市區客運的轉乘站點。

八德大湳轉運站啟用後路線將分為3階段調整，張新福說，第1階段，針對周邊既有市區客運713、715、715A、716及717等5條路線將進行整併，其中取消716及715A路線，改由其重疊路線的715及713取代服務，同時增加營運班次至平日45班次及39班次，而713、715、717則調整原行駛路線，由和平路改走和強路進轉運站。

不僅如此，為加強疏運人潮，平日將增開58班次「八德轉運站－永寧捷運站」的直達車路線，且為減少取消行駛和平路的衝擊影響，另將同時加開「東勇街－八德轉運站－和平路」的區間循環接駁路線。

張新福表示，第2階段將把市區公車713、715、717路線分為「市區段」與「國道段」，皆以八德轉運站為起迄點，其中「市區段」包括有713、715、717路線，將改採循環方式行駛，而往返八德轉運站至永寧捷運站的「國道段」將由平日58班次發車改由間距發車，只要乘客滿載就會立即發車，大幅強化轉運功能及車輛運轉效率。

第三階段則將爭取1962、1968、9009等行經國道2號的國道路線進駐八德轉運站，提供市民更便捷的公共運輸路網服務。張新福另也提及，為避免八德轉運站啟用之後，衍生和強路因客運車輛進出所造成的交通問題，市府將打除和強路中央分隔島並設計左轉專用道，減少對當地交通的衝擊。