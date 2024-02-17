藝人炎亞綸與未成年發生關係並拍攝性影像，被控違反兒童及少年性剝削條例，遭士院起訴後被限制出境、出海8個月，士林地院考量期限將滿，認為炎亞綸都有按時到庭，且真的潛逃海外，將影響他的影藝工作，裁定23日下午具保150萬，將解除他的限境管制，可抗告。

炎亞綸案發後，一直以海外有工作為由，希望聲請撤銷限制出境、出海，但多次遭士院駁回，士院認為炎亞綸涉嫌重大，且為知名藝人具有一定的財力及援助，有長期在海外生活的能力，所以給予限境的管制。

本月25日炎亞綸的限制出境、出海管制，將滿8個月到期，日前承審庭開庭，法官認為這段期間炎亞綸均有準時到開庭，並坦承犯罪事實，未見其有躲避刑事追訴情況，又考量其演藝事業，仰賴群眾觀感及信賴支持，一旦逃亡、滯留國外，將嚴重影響其生涯，足以削弱他可能逃亡的誘因。

士林地院裁定，炎亞綸若於23日下午3時前，具保150萬元，便可解除長達8個月的限制出境、出海管制，但若無法完成具保，限境管制將自26日起，再度延長8個月，可抗告。