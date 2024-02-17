台中市梨山地區大甲溪事業區第66林班地，16日深夜傳出森林火警，台中市消防局、林業保育署台中分署17日清晨5點多仍搶救中，目前估計動員47人進行滅火作業。（林業保育署台中分署提供／張妍溱台中傳真）

台中市梨山地區大甲溪事業區第66林班地，16日深夜發生森林火警，因夜間山區視線不佳，搶救不易，台中市消防局、林業保育署台中分署17日清晨5點多，兵分3路分頭處理起火點，由空勤直升機灌灑協助，火勢於中午獲得控制，估計總延燒面積約11公頃，在火勢完全撲滅後，火災鑑識人員將進行起火原因調查。

林業保育署台中分署表示，火災位置地處偏遠且無道路通行，並成立火場指揮所觀測火情及調度指揮救火作業，森林護管員使用砍刀闢除雜草開路，步行約2小時才能抵達，且因火場雜草密布，輕質燃料充足，所以火勢延燒快速，但大部分是雜草延燒，延燒面積約11公頃。

林業保育署台中分署指出，森林救火隊已抵達現場進行地面直接滅火，阻絕火勢擴展，同時空勤直升機已出動進行空中灌灑作業，每次吊掛2公噸的水，不斷投水逾5次，經動員所屬梨山工作站及麗陽工作站森林護管員，兵分3路分頭處理煙點，陸空攜手快速撲滅森林火災。

林業保育署台中分署表示，在持續全力搶救、撲滅火勢後，追查起火原因。呼籲民眾，依據《森林法》第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，前往山區切勿生火，共同保護珍貴森林資源。

林業保育署台中分署呼籲，山林資源珍貴，民眾上山請注意防火，若發現森林火災儘速通報消防單位或撥打林業保育署保林專線0800-000930。