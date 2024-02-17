台中市梨山地區大甲溪事業區第66林班地，16日深夜發生森林火警，因夜間山區視線不佳，搶救不易，台中市消防局、林業保育署台中分署17日清晨5點多，兵分3路分頭處理起火點，由空勤直升機灌灑協助，火勢於中午獲得控制，估計總延燒面積約11公頃，在火勢完全撲滅後，火災鑑識人員將進行起火原因調查。
林業保育署台中分署表示，火災位置地處偏遠且無道路通行，並成立火場指揮所觀測火情及調度指揮救火作業，森林護管員使用砍刀闢除雜草開路，步行約2小時才能抵達，且因火場雜草密布，輕質燃料充足，所以火勢延燒快速，但大部分是雜草延燒，延燒面積約11公頃。
林業保育署台中分署指出，森林救火隊已抵達現場進行地面直接滅火，阻絕火勢擴展，同時空勤直升機已出動進行空中灌灑作業，每次吊掛2公噸的水，不斷投水逾5次，經動員所屬梨山工作站及麗陽工作站森林護管員，兵分3路分頭處理煙點，陸空攜手快速撲滅森林火災。
林業保育署台中分署表示，在持續全力搶救、撲滅火勢後，追查起火原因。呼籲民眾，依據《森林法》第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，前往山區切勿生火，共同保護珍貴森林資源。
林業保育署台中分署呼籲，山林資源珍貴，民眾上山請注意防火，若發現森林火災儘速通報消防單位或撥打林業保育署保林專線0800-000930。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。