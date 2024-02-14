台南市東區大同路巷內一棟3樓透天民宅，14日上午突然傳出火警，由於屋內堆放大批回收物品，火勢一度十分猛烈，不僅屋主一家3人受困，還延燒3戶鄰宅。消防人員獲報到場滅火時，先在屋內救出81歲倪姓老婦與51歲陳姓男子，2人意識清楚；但83歲的陳姓老翁在3樓被救出時，已無生命跡象，經送醫搶救仍告不治。火勢約在33分鐘後控制，起火原因由消防局火調科調查中。

今天上午8點46分許，市府消防局119勤務中心接獲民眾報案，指東區大同路2段61巷內某透天民宅1樓起火、冒濃煙後，緊急調派21車、39名警義消人員趕往搶救。

消防人員抵達現場時，發現火勢十分猛烈，還延燒到3戶鄰宅。報案民眾告訴消防人員，已先請家人、鄰居逃出避難，但因起火戶從事資源回收，屋內堆放大量回收物品，老夫婦與兒子仍受困。

消防局持續出水搶救，約在9點半許撲滅火勢後，隨即進入屋內搜尋，先在屋內2樓救出倪姓老婦人及陳姓兒子，還好2人意識清楚；之後，消防人員又在3樓找到失去生命跡象的陳姓老翁，緊急送往成大醫院搶救，但仍告不治。

由於起火戶燃燒嚴重，已經無法居住，警消人員也聯絡市府社會局與東區公所社政課，協助暫時安置老婦與其兒子。