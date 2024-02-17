民進黨市議員施偉政表示，希望能透過兼職、鐘點等方式聘請，讓退役選手能擔任教練，繼續發揮所長。（徐佑昇攝）

為了解基隆體育人才培育問題，基隆市長謝國樑17日與多位教練及選手座談。謝國樑表示，市府將持續推動體育班以及改善選手訓練環境，而目前少子化情形嚴重，應思考未來各學校訓練轉型精緻化。民進黨市議員施偉政表示，希望也能透過兼職、鐘點等方式聘請，讓退役選手能擔任教練，讓他們能夠繼續發揮所長。

本次座談會計有田徑、羽球、排球等共12單項，共計21位選手、教練出席，席間除分享參與賽事心得，謝國樑也持續瞭解選手及教練們的需求，並針對比賽活動經費、場地使用、選手發展途徑及體育專項的銜接等議題進行交流。

羽球教練鄭永成表示，感謝市長支持，為了基層他將全力發揮正向的影響力，把資源導入基層和弱勢的對象；選手在訓練時全心投入，取捨自己休閒、喘息的時間，投身無形的建設，奪牌是一時的結果，但訓練過程中所學習到的事情與培養出的毅力，是個人最珍貴的資產。

射箭選手劉晉宇則表示，目前射箭訓練場地不足，全基隆只有兩所學校的校舍頂樓可以使用，故也限制了射箭運動向下推廣扎根的可能性，希望市長可以協助讓各單項運動的場館達到一定水平，提供選手合適、安全的訓練場所。另外包含排球、拳擊等運動代表也有相同意見。

射箭選手劉晉宇（右二）則表示，目前射箭訓練場地不足，全基隆只有兩所學校的校舍頂樓可以使用，希望市長可協助讓各單項運動的場館達到一定水平，提供選手合適、安全的訓練場所。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑（最前排左二）17日與多位教練及選手座談。謝國樑表示，市府將持續推動體育班以及改善選手訓練環境，目前少子化情形嚴重，應思考未來各學校訓練轉型精緻化。（徐佑昇攝）

市議員施偉政表示，對於許多選手而言，最重要的是職涯規畫，在退役之後，如何讓這些有經驗的選手可以成為基隆各領域的教練，這是最重要的課題。施補充，如果全職在預算或制度上有難度，也可以先以兼職、鐘點的方式來聘請，至於資格是否要限縮基隆籍等，可以再討論。

謝國樑表示，不樂見三級體育班因人數減少而縮編，因為目前少子化極為嚴重，各校都必須轉型，未來一個班級恐怕只有5到6位學生，希望導入「精緻化」的教育模式，培育出更多在地體育菁英。

謝國樑強調，會重新審視選手升學、升職的生涯規畫，讓選手們可以持續在專項精進。謝也指出，基隆體育經過谷底的淬鍊，這幾年的成績反映出基隆選手是相當有實力，除了教練的付出外，市府一直是選手們最堅實的後盾，未來市府會持續投入資源改善體育訓練環境，讓教練及選手無後顧之憂，專心訓練、全力以赴。

教育處表示，基隆市目前獎勵金已比照雙北等級來照顧選手，除了讓選手全心訓練之外，更讓教練不會因為經費的問題而中斷訓練。