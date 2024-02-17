福容大飯店指出，年假後半段天氣轉晴、且適逢寒假尾聲，許多民眾提前預訂安排全家出遊，使今年春節住房率較去年成長，平均住房率達7～8成。其中，位於麗寶樂園度假區內的麗寶福容大飯店，除夕至初三均接近滿房，合計春節期間平均住房率約80％。

而福容淡水漁人碼頭店因正值淡水天元宮櫻花季，吸引不少旅客入住，春節平均住房率達近80％。而台北一館、台北二館、桃園、中壢、桃園機捷A8、墾丁店等其他據點，春節期間亦繳出不錯成績，平均住房率較去年成長約10～15個百分點。

雖然春節連假後國旅需求轉淡，但福容大飯店看準櫻花季及黃色小鴨等熱潮延續，淡水漁人碼頭店推出「春遊淡水住房專案」，高雄店推出包含早餐、溫泉粉及限量小鴨禮品組優惠方案，每日限量5間，福容徠旅高雄店則對IKEA主題房及閱旅一大床房型推出優惠方案。

此外，針對春節期間仍須堅守工作崗位的民眾，福容大飯店也推出優惠方案，包括桃園店「飯店同業換你玩住房專案」、高雄店「服務業住房專案」及花蓮店「換你來玩！2024服務業住房專案」，讓春節值班的服務業員工也能好好放鬆。