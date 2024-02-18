台灣和印度16日簽訂合作備忘錄，確定開放印度移工來台，對此，前立委郭正亮認為，台灣開放印度移工很奇怪，因為日韓等其他東亞國家都沒有引進，為何台灣要急著開放，「是不是要做外交？」

針對開放印度移工，勞動部表示，之後將召開工作層級會議，持續討論未來移工開放行業及數額、來源地區、聘僱資格等細節，並優先以具備一定學經歷、英文能力佳者為對象，初期採小規模試辦引進，並定期檢視開放成效，如實施成效良好，再漸進增額開放。

「開放印度移工很奇怪」，郭正亮昨（17）日在政論節目《新聞大白話》指出，目前全球有約1800萬印度移工，他們大多在歐洲、中東和東南亞工作，而在東亞國家的印度人，則多是高階工程師，幾乎沒有從事營建業或家事服務的勞工，「為什麼你急著要引進？是不是要做外交？」

郭正亮接著說，東南亞國家之中，最多印度移工在新加坡和馬來西亞工作，兩國有印度裔族群，所以當地人了解、並且可適應印度文化，此外，兩國和印度一樣，都是大英國協國家，反觀台灣，要適應印度文化，難度會比較大。郭正亮也坦言，印度存在男女不平等的問題，男性移工確實會引發外界憂慮，勞動部應要做一些相關討論。