民眾黨主席柯文哲在選後布局黨內人事，為延續政治能量，每週二和五固定前往立院黨團開會，剛接任台中市政府有給職顧問的民眾黨前立委蔡壁如，先前因沒被通知參加尾牙、近日又沒出席民眾黨部的團拜，引發猜測疑似遭邊緣化，但蔡呼籲外界不要有太多聯想。對此，前立委郭正亮16日就表示，「柯文哲做一個黨主席該做的事情，應該是擴大他的政黨，怎麼會是侷限在立院黨團呢？這個跟蔡壁如是有關的」，引發討論。

郭正亮16日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我真的沒有看過黨主席週二、週五在出席黨團會議，而且是例行化的出席」，郭正亮坦言，「跟柯文哲最像的就是宋楚瑜，宋楚瑜在2000年敗選之後，他第一年在組政黨，然後在各地招人出來選立委，後來選得不錯，宋楚瑜也沒有進立院黨團，所以柯文哲做一個黨主席該做的事情，應該是擴大他的政黨，怎麼會是侷限在立院黨團呢？」

郭正亮坦言，「這個跟蔡壁如是有關的，如果在第一時間就成立中部辦公室，讓蔡壁如當中辦主任，蔡壁如怎麼可能去當盧秀燕的市政顧問？而且你2026本來就要推議員出來選，本來就要有人去物色議員的候選人」，郭正亮最後更說，「以民眾黨現在的能量，中辦、南辦、外島辦、東辦要募款也不難，所以他們自然就會把他弄起來，這才是黨主席該做的事，你怎麼會想去立法院黨團？」