「2024台北燈節」17日全面展開，今年規模盛大，17日點燈至晚間7點已湧入12萬人次，預料會帶動一波賞燈觀光潮。(粘耿豪攝)

天成飯店集團「2024台北燈節住房優惠｣，鄰近華山1914的天成文旅-華山町折扣後雙人房2789元起。(天成飯店集團提供)

坐落於捷運台北車站M3出口旁的台北天成大飯店推出「2024台北燈節」限定優惠，折扣後雙人房3419元起。(天成飯店集團提供)

緊鄰燈節展區西門町的台北花園大酒店，「2024台北燈節住房優惠｣折扣後雙人房3959元起。(天成飯店集團提供)

眾所矚目的「2024台北燈節」17日全面展開，今年規模盛大，17日點燈至當晚7點已湧入12萬人次。瞄準燈節商機，鄰近台北燈節各展區，擁有地利之便的天成飯店集團，集合旗下台北4館，攜手共推「2024台北燈節住房優惠｣，即日起至3月3日，入住任一房型，享有官網彈性房價9折的好康，折扣後雙人房最低2069元起，3人房2945元起，4人房4172元起，每人最低982元即可入住。

每每展出總是吸引眾多遊客駐足賞燈的台北燈節，是每年農曆年前後北台灣的重要觀光盛事，鄰近台北車站及西門商圈的天成飯店集團看好大型活動商機，搶攻燈節旅宿需求市場，串聯集團旗下占有地利之便的台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町及天成文旅-蜂巢，聯手推出「2024台北燈節住房優惠｣迎接旅客。

位於北車後站商圈的天成文旅-蜂巢，精緻雙人房每晚2299元起，9折後每晚2069元，平均每人1035元。鄰近華山1914的天成文旅-華山町，充滿藝文氣息，雙人房每晚最低2789元起。而坐落於捷運台北車站M3出口旁的台北天成大飯店，周邊美食與百貨商場眾多，好吃好逛，不管是搭乘大眾交通工具或步行賞燈皆適宜，雙人房每晚3419元起。緊鄰燈節展區及西門、艋舺商圈的台北花園大酒店，折扣後每晚3959元起，可愜意漫步於西門至北門展區，將台北燈節精彩作品盡收眼底。

「2024台北燈節住房優惠｣不含早餐，彈性房價依官網售價為主，專案為限量優惠，每房加贈限量的「2024台灣燈會」官方設計小提燈1個；Cosmos CLUB APP會員住房可累積點數。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「農曆新年假期前後為熱門的出遊旺季，加上響應204台北燈節，集團旗下台北館別祭出住宿優惠搶客，可望帶動業績上升1成。」