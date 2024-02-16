2024台北燈節「龍躍光城」已於2月2日於西門、中華路一段、北門熱鬧開跑，臺北市商業處串聯鄰近展區之北市11大特色商圈場域一同響應，除推出商圈場域燈飾妝點之外，自明(17)日起也祭出「好康龍抵加」系列優惠活動，活動期間到合作店家，不限金額消費即可享有多項優惠，消費滿百再抽iPhone 15 Pro、PS5等超值大獎，總計11處商圈場域燈飾妝點與近350間合作店家，讓民眾於元宵節前夕走進商圈場域，好逛又好玩！

2024台北燈節展區位於萬華區，此處為北市商圈產業發展蓬勃之地，為了讓民眾感受年節喜氣，臺北市商業處串聯迪化街、中華路影音、北門相機、後站、華陰街北車、台北地下街、沅陵街、重南書街，榮町、萬華街區等商圈場域燈飾妝點，如：迪化街上四座巨型龍年氣偶、沅陵街創意燈籠裝置－翔龍彩燈、後站商圈浪漫燈海隧道等，商圈場域燈飾妝點除了模樣可愛討喜之外，也是最熱門的拍照點，推薦民眾除了到台北燈節主展區遊逛外，也可以順道深入商圈場域踩點，於2月2日至3月3日「台北市商業處-我是商Ya人」拍照打卡留言還有機會抽中空氣清淨機好禮。

民眾於2/17-3/3至指定商圈場域合作店家採買商品，滿額即可獲取「好康龍抵加」抽獎券。（圖／臺北市商業處提供）

將抽獎券投入指定合作店家抽獎箱，就有機會將好禮帶回家。（圖／臺北市商業處提供）

另外臺北市商業處自2月17日起至3月3日邀集台北燈節周邊近350間合作店家推出「好康龍抵加」雙重消費優惠活動，第一重到合作店家不限金額消費，即可享有店家推出的燈節獨家優惠，最低五折起；第二重消費滿百還可獲得「好康龍抵加」限量抽獎機會，豐富獎項包括iPhone 15 Pro、PS5、iPad第10代64G、CHIMEI TL-50G100電視、MarShall ACTON III藍芽音響、Nintendo Switch、FUJIFILM 拍立得相機、虎牌保溫瓶、台北地下街1,000元購物金、龍好運發財金等。

更多活動資訊，如消費優惠內容、合作店家GoogleMap地圖等，請至「台北市商業處-我是商Ya人」粉專查詢(https://pse.is/5lfr9w)。（臺北市商業處廣告）