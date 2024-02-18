近年因氣候變遷造成農作物病蟲害加劇，草莓定植後出現大面積死亡的問題，為改善困境，苗栗農改場自2023年6月開始協助育苗期病蟲害監測，輔導農民辨識病蟲害種類，病搭配徹底清園及掌握防治關鍵期，降低病害傳播和減少種苗帶菌情形，今年成功將補植率降低至1成以下。

苗栗農改場呂秀英場長表示，草莓是連續採收作物，也是苗栗縣大湖鄉之特色作物，全縣耕種面積近500公頃。在2022年底，大湖草莓田區曾發生嚴重缺株及萎凋，損害度達100％，經苗栗農改場、農糧署及苗栗縣政府農業處團隊勘查後，確認是種苗帶病所致，因而著手輔導。

苗栗農改場表示，過去農民習慣於耕作前將未經徹底腐熟的雞糞作為基肥，並添加緩效性肥料，使草莓定植後出現養分失衡、肥傷等問題，影響草莓生長及產量。因此，苗栗農改場輔導農友於整地前利用土壤檢測技術，先行了解土地肥分狀況，並依土壤肥力分析結果，加入適量有機質堆肥作為基肥，以避免EC值過高(土壤過肥)。定植後，再依據草莓不同的生長階段，利用水帶供給不同養分之液肥，隨時補充養分並維持植株的營養平衡。

近期苗栗農改場也舉辦「草莓土壤改良及病蟲害綜合管理示範觀摩會」，苗栗農改場表示，期望藉此次觀摩會，讓農友了解土壤地力平衡之重要性，宣導不過度施用肥料並著重於配合生長期之營養添加，搭配病蟲害綜合防治技術，可有效提升草莓的產量與品質。