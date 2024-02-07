大湖鄉去年栽種的新生草莓因天候炎熱爆發多重病害感染，苗栗農業改良場對提出解方舉辦說明會向莓農宣導。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉是草莓王國，去年底栽種的新生草莓因天候炎熱爆發多重病害感染，造成大湖草莓近4成死亡，導致國內草莓價格大幅上漲，苗栗農業改良場提出解方，提供莓農今年新栽草莓時參考，並辦說明會向莓農宣導，包括利用厭氧土壤消毒法及太陽能加氰氮化鈣等2種方法來消毒土壤，減少土壤內害菌數量，以降低害病發生。

大湖鄉草莓於去年10月栽種定植後，11月間因天氣持續炎熱，爆發炭疽病、萎凋病、葉枯病及角斑病等病害，造成草莓株大量死亡，損失3至4成，連帶造成近日接近春節，草莓價格出現有史以來的天價，每斤漲至600元。

為解決莓農在草莓定植後大面積死亡問題，苗栗農改場經過研究找出最適合防治方法，上個月底在大湖鄉大鬍草莓園舉辦「草莓土壤改良及病蟲害綜合管理示範觀摩會」，更提供草莓有害生物綜合管理（IPM）指南，讓農友可遵循育苗栽培重點、土壤消毒方法、肥培建議用量及關鍵病蟲害辨識等進行改良。

由於本季草莓定植後大面積死亡，多是土壤帶有萎凋病菌所致，苗栗農改場提供土壤消毒模式並於大鬍草莓園草莓死亡嚴重田區，進行湛水處理長達2個月搭配定植健康種苗、延後栽培等措施有效扭轉草莓栽培困境。

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，成熟強健且不帶特定病源的種苗及乾淨的土壤介質是草莓栽培成功要素，呼籲農友把握草莓栽後本田區以「糖蜜灌溉及長期湛水的厭氧土壤消毒法」，讓田地充分清消及休息，再請落實清園、及時安全正確用藥以克服草莓病害發生，保障產區創立莓好的開始。