俄羅斯總統普丁政敵之一的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日於北極獄中逝世，享年47歲。納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）今天在上傳社群媒體一張兩人合照旁，留下一句「我愛你」，感動不少網友。

納瓦尼監獄離奇猝死引發全球矚目，其妻納瓦納亞日前在出席慕尼黑安全會議落淚表示，俄國政府謊言頻出，她無法掌握丈夫確切狀況，但若事情屬實，希望普丁與政府負起所有責任。

尤莉亞與丈夫納瓦尼同樣出生於1976年，現年47歲。1998年夏天兩人在土耳其與朋友度假時相識，這在蘇聯瓦解後的時代是很常見的戀愛故事，2000年結婚。納瓦尼是律師，尤莉亞是經濟學者，她曾在多家俄國銀行任職。納瓦尼與愛妻鶼鰈情深，妻子是納瓦尼在危機中最堅強的後盾。

據悉，納瓦尼出庭的前一天是2月14日西洋情人節。外媒報導，他在情人節當天發了一封愛意滿滿的訊息給妻子尤莉亞納瓦納亞（Yuliya Navalnaya）：「寶貝，跟你在一起，一切都像這首歌的歌詞一樣：我們之間隔著大城小鎮、機場的起飛燈光、藍色的暴風雪，彼此相距好幾千公里。但我感覺你幾乎每1秒都在身旁。我愈來愈愛你。」