有些人天生具有直覺和洞察力，很容易識破謊言，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座最能看穿人心，與他們相處時，千萬不要表現得虛情假意，因為只要有人不誠實，他們馬上就能察覺，以後再也得不到他們的尊重和信任。

▌牡羊座

生活裡的牡羊性格直爽，讓人感覺特別好騙，但是當你真正這麼做的時候，會發現他們其實非常聰明，別人想說什麼話、做什麼事、究竟有何目的，他們內心早已清楚明白，只是不說破，但如果有人經常咄咄逼人，他們就會不留情面，不惜兩敗俱傷。

▌天蠍座

天蠍看似非常強大，不斷鍛鍊自己的能力，這麼做其實是為了武裝自己，讓自己不受傷害，在相處過程中，你會發現天蠍缺乏安全感，也非常敏感，一旦對方出現不一樣的舉動，他們會暗暗注意，如果是用謊言欺騙他們，他們會根據謊言的情況做出反應，倘若只是無傷大雅的事情，他們不會直接拆穿，但是如果傷害到他們的利益，那就不要怪他們狠心了。

▌獅子座

獅子特別堅強、有想法，在相處過程中，你會感覺他們性格大咧咧的，但這不代表他們特別粗心，獅子最討厭被人背叛和欺騙，相處過程中，如果發現自己被騙，他們會挺身而出維護自己的利益，對於陌生人，他們會直接狠狠反擊，如果是身邊信任的人，則會逐漸疏遠，甚至成為敵人。