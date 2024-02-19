為實現去碳化目標，從新加坡起飛的航班2026年起，都須採用更環保的可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，SAF），乘客購買機票時也須繳付可持續航空燃料稅。此措施是為全球首例。

據新加坡媒體《聯合早報》報導，星國交通部長兼財政部第2部長徐芳達19日在樟宜航空峰會（Changi Aviation Summit）上，公布新加坡可持續航空樞紐藍圖，為星國和國際航空領域減排設定中長期目標。

根據藍圖，新加坡將爭取在2030年，把機場運作產生的排放量在2019年的基礎上減少 20％；到2050年，國內和國際航空業實現淨零排放，但計畫不包括樟宜東和樟宜機場第5航廈。

新加坡民航局將在機場、航空公司和航空交通管理3大方面，通過12項舉措大力推動航空領域去碳化。其中包括規定離境航班從2026年起，須採用可持續航空燃料，力求把可持續航空燃料用量提升至占總燃油的1％；到了2030年，佔比增至3％至5％。

徐芳達指出，由於目前的可持續航空燃料供應有限，價格波動較大，政府將在2026年徵收可持續航空燃料稅（SAF Levy），用稅收購買可持續航空燃料，以便為航空公司和乘客提供更大的確定性。

乘客須繳付的稅額將視飛行距離和艙位等級而定；飛行距離越遠、艙位等級越好，須付的稅越高。

據目前估算，2026年航班採用1％的可持續航空燃料，經濟艙乘客飛往曼谷可能須付3新元（新台幣約70元）的稅，飛往東京或付6元（新台幣約140元），往倫敦付16元（新台幣約373元）。民航局正研究徵稅的細節，會在明年接近實施時公布詳情。

星國民航局指出，由於可持續航空燃料的供應市場仍處於初步階段，價格可能會波動，當局將根據其佔比目標，以及當下預計的價格，制定固定的稅額。

徐芳達指出，要在2050年實現淨零排放，推動採用可持續航空燃料至關重要，預計要實現淨零排放所需的碳減排量中，約有三分之二將來自可持續航空燃料。

不過，她也指出，「目前的可持續航空燃料價格是傳統燃油的3至5倍，如果可持續發展目標定得過於雄心勃勃，將損害我們的航空樞紐和經濟，提高乘客的旅行開銷。我們需要在可持續性和競爭力之間取得平衡，以支持我們的航空樞紐在未來幾十年的長期成長，同時減少碳排放，為2050年實現淨零排放創造條件。」