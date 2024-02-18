老蕭與陶子在新加坡相見歡。（喜鵲娛樂提供）

老蕭新玩具機場代步車曝光。（喜鵲娛樂提供）

老蕭昨晚在新加坡熱力開唱。（喜鵲娛樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）大年初八（2／17）在新加坡熱力開唱，受到「聖淘沙名勝世界」的邀請，連續兩天在聖淘沙陪大家過新年。神秘嘉賓陶晶瑩（陶子）驚喜現身後台，一見到老蕭以及summer便開心祝賀：「恭喜蕭先生！恭喜蕭太太！」，大家紛紛敘舊拜年，後台一陣熱鬧。

老蕭當年參加《超級星光大道》一戰成名，節目主持人正是陶子，而人正好在新加坡的陶子，得知老蕭開唱特地抽空去現場探班，昨晚演出歌單裡老蕭也特別獻唱當年在節目裡所唱的經典歌曲〈新不了情〉，老蕭感性說道：「陶子姐今天也在現場，這首歌是我在星光被聽見的歌，也是我和陶子姐共同回憶，很珍惜所有的緣分，也珍惜可以跟大家相聚的每一次機會， 祝福大家新年快樂！」

老蕭昨晚新加坡火力全開熱力開唱，全身造型品牌皆為FENDI，一席西裝帥氣亮相，除了帶來經典夯曲，更加碼演唱新歌〈白夜〉〈在無名指有你的名字〉、〈我帶著我的皮囊〉誠意十足，安可聲不斷。

接連兩天演出都有老蕭好友以及乾兒子乾女兒來探班，每個小朋友一進房都看中他最近心愛的機場代步車，老蕭最近走到哪騎到哪，偏偏這兩天都讓給小朋友們在房裡及後台飆車，老蕭只能等到收工回房才能騎，又調皮的說：「我終於可以騎我的車車了」，然後開始在房裡瘋狂繞圈，同事們紛紛笑他如果有小孩，應該會跟小孩搶玩具。

老蕭到新加坡除了大吃美食外，自己的品牌茶飲更是不能錯過的重點，本來在泡澡的他，聽到「署茗職茶AtTea」的飲料到了，即使穿着浴袍也馬上來到客廳先飲為快，他也大方的招待所有幕前幕後團隊成員。老蕭的手搖茶品牌深受新加坡人喜愛，目前正積極籌備開設當地的第6家分店，今年更將進軍馬來西亞，並隆重推出全新升級飲品，以饗各地消費者不同的口味喜好。