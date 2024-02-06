小樂為演唱會打造全新造型，令人耳目一新。（藝和創藝提供）

小樂身穿類刺青恤衫展斯文的性感。（藝和創藝提供）

影視歌三棲男神吳思賢（小樂）龍年開春獻好消息，今（6日）官宣將於3／3在NUZONE展演空間舉辦《Listen to LOVERs》演唱會，睽違1年再開唱，小樂親自為演唱會取名，表示想「聽自己也聽粉絲的心」，更特別表示開唱初衷，「每年都想固定與粉絲有場專屬的活動相聚，謝謝大家一路的陪伴相挺。」至於被問演唱會中有沒有Special橋段獻給鐵粉們，旁邊同事們打趣回：「全裸？」讓他大吃一驚，他還幽默自嘲：「是要我大吃一驚？還是大家大吃我一斤？」小樂近期趕拍新戲，連過年也不例外，他表示「過年拍戲，可能就家裡圍爐、吃飯，領紅包！」至於新年新計畫，他表示：「目前邊拍戲邊準備新的音樂，今年會陸續推出新作品。」

小樂《Listen to LOVERs》演唱會，特別巧思把數字元素放進演唱會概念，例如3／3代表今年33歲，2／14開賣在情人節，13：14發售moment「一生一世」，雙人套票價格2520元，象徵「愛我愛你」，也以雙人套票鼓勵情侶牽手來看、或粉絲結伴同行安全！相當有創意，最特別地是，這場演唱會沒有販售單張票，一律賣「雙人套票」，就是要實現小樂「愛我愛你」寵粉無敵的概念。

小樂為演唱會拍攝主視覺，特別換上類刺青肉色恤衫，展現斯文的性感，他還特別搭上深色西裝外套，深Ｖ見客，也是他前所未有的全新打扮，希望帶給大家耳目一新，近期趕拍戲的他，不忘為了演唱會每天緊密勤練歌舞，小樂說：「其實練舞對我來說蠻得心應手的，但最擔心的是這次有唱很多舊歌，擔心自己忘詞。」但他律己甚嚴，預做很多準備，務必當天一定呈現最棒的演出。

小樂吳思賢《Listen to LOVERs》演唱會訂於3／3（日）下午17：20在NUZONE展演空間演出，並於2／14西洋情人節中午13：14開賣，購票請洽 KKTIX。