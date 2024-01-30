大巨蛋體育場館即將於2月2日前正式營運，商場棟、電影院及一旁的商辦與旅館，也預計於農曆年前取得使用執照。而30日下午傳出首位可能在大巨蛋開演唱會的藝人，就是知名歌手周杰倫，時間就訂在五月底，預計開兩場以上。對此遠雄方面則否認，並表示目前沒有演唱會相關排程，目前體育館仍舊以舉辦體育賽事為主。

大巨蛋啟用以來，除了棒球賽事外，至今尚未舉辦過任何演唱會。日前傳出美國天后歌手泰勒絲有機會在亞洲巡迴演唱會時攻蛋，不過卻遭到經紀公司方面否認。因此誰能拔得頭籌，始終引人注意，如今傳出亞洲天王周杰倫搶得第一張入場開唱的門票，也格外引發外界關注。

不過遠雄副總經理楊舜欽則予以否認，並表示遠雄巨蛋公司目前並沒有演唱會相關排程， 雖然陸續接獲許多國內外演藝團體及藝人詢問，表達希望到大巨蛋表演的意願，但目前體育館仍舊以舉辦體育賽事為主。

「我們和大家一樣，了解民眾對表演活動的期待。」楊舜欽強調，未來舉辦賽事外的活動，以符合法規為前提，確保活動順利進行。