台南一名男子阿華（化名），與A女結婚後，育有3名子女，但他婚後遊手好閒，每天酗酒過日，酒後還對妻兒施暴，甚至莫名砍殺長子，導致長子身心受創。不料，阿華後來罹患重度身心障礙，因而長期住院，小孩們被通知應負擔相關費用，他們不滿父親未盡人父之責，便訴請免除扶養義務。

法院審理，小孩們指控，阿華沒有工作養家，還整天酗酒，又對妻兒暴力相向，從未盡到為人夫、為人父的責任，家中經濟重擔都由母親一肩扛起。1987年某日，阿華又是酒後對妻兒施暴，母親為顧及自己及子女的人身安全，原本想帶3名子女離開，但因祖父母反對，母親只能將大哥留下。

最後，僅帶2名小孩離開並展開新生活，但母親仍時常打電話，向公婆詢問大哥的近況。但後來卻發生令人遺憾的事情，於1997、1998年間，父親不知何故，竟持刀砍殺大哥，造成他全身多處刀傷，自此身心受創，還因此罹患重度身心障礙。母親對此事自責不已，便更加用心持續照顧大哥至今。

他們當時跟隨母親開始在外生活後，從那時就未曾與父親有任何聯繫，父親對他們也不聞不問，直到2008年間，接獲衛生福利部所屬醫院通知，這才知道父親因重度身心障礙住院治療。

法官審酌，阿華自小孩年幼時，無正當理由就均未負起扶養義務，如要求小孩們負擔扶養義務，明顯有失公平。日前依法宣判，小孩們均准予免除扶養義務。可上訴。

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