台北一名從事快遞送貨員楊姓男子，平均月入僅3萬元，卻創設多個IG帳號，發送私訊隨機搭訕女子，並佯稱自己任職香港金融業，願以新台幣數十萬元代價包養，有8名女子信以為真，與楊男相約外出後，不僅提供性服務，甚至還被騙錢。

法院審理，楊男行徑非常可惡，其中一名女子指控，對方說一次性交易支付40萬元，他提議這麼大筆金額要用匯的，還出示手機畫面，顯示已經匯款完成，還一直說2、3天後，錢就會進她的帳戶，不料，雙方在旅館內發生性關係後，之後錢卻遲遲沒有入帳。

另名女子則指稱，對方聯絡時，問她是否接受包養，她答應了後，對方當天說會先轉帳2個月的包養金25萬元，但因為金額比較大，所以入帳的時間會比較久，要她先幫忙開房門，雙方發生性關係後，當時她發現錢尚未入帳，對方仍說是轉帳會比較久，事後證明根本沒有匯入。

還有一名女子指控，雙方在旅館完成性行為後，對方卻說有多匯款3萬5千元，還出示匯款畫面，向她拿取現金3萬5千元現金後隨就離去，她事後查證，發現錢根本沒有進入她的戶頭，這才驚覺人財兩失。

法官審酌，楊男依犯詐欺取財罪、行使變造準私文書罪、竊盜罪，均是累犯，共犯13罪，一審判決應執行3年10月，可易科罰金。楊男上訴，二審法官考量，楊男一改一審否認犯罪之態度，已坦承犯行，日前改判應執行有期徒刑3年4月，可易科罰金。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。