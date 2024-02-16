「大馬女神」、「真人版娜美」林明禎擁有甜美巴掌臉和E級雄偉身材，近年她將重心轉往香港，農曆春節時特別邀全家到香港過節，林明禎更帶家人去看她新片《飯戲攻心2》，而林明禎年初二時曬出帶家人去吃美食照片，可見她緊身旗袍上身，大秀S曲線，戴上眼鏡化身「眼鏡娘」時也相當可愛、性感。

林明禎日前發文：「初二大吉，帶家人吃吃喝喝過大年，今天去千兩吃sushiiiii，超好吃，昨日還帶家人去吃螃蟹米， 我愛的CanLah！那裡還有臭豆sambal！！」，照片中可見她穿上無袖旗袍，漏斗形腰身相當明顯，還有纖細緊實的雙臂線條，接著她戴起眼鏡再穿上粉紅色茸毛外套，引來網友暴動：「妳穿這件衣服好美，但我最喜歡是載眼鏡那張」、「久違的新年旗袍裝，愛了」、「女神，龍年快樂」。

林明禎2022年宣布離開台北，轉往香港發展，演出電影《飯戲攻心》一舉入圍香港電影金像獎最佳女配角獎，她先前曾替遊戲廠商拍廣告，被問到擇偶條件，她坦言不在意男友是宅宅，會陪她玩手遊反而加分，因為她自己也愛玩手遊，至於擔不擔心男友打手遊忽略她？林明禎則大方笑說：「在打手遊這方面我比較瘋一點，所以不擔心這個問題」。

林明禎一家人感情好，姊姊是藝人林詩枝，下面還有兩個弟弟，過去林明禎工作時，家人就常到香港陪她，先前她透露因為香港飯店太貴，捨不得讓手足去住飯店，只好都來住她家，結果因為她家也不夠大，大家只好硬擠將就住幾天，連走路移動都沒什麼空位，但全家人能在一起就是幸福。