前立委鄭運鵬的兒子德德在2024大選中陪爸爸掃街，高顏值意外爆紅，情人節開通IG帳號，短短2天就狂吸26萬粉絲。昨（15日）德德再度更新貼文，並放上爸爸掌鏡的照片，發文的語氣卻被網友認為超齡，引起熱議。

在眾人的鼓吹之下，德德終於在情人節時創辦IG帳號「derder0904」，並在首篇貼文祭出福利，放上多張由專業攝影師拍下的帥照，不僅台灣網友暴動，連韓國媒體都用「長得像車銀優的國會議員兒子」為標題報導，人氣超旺。

德德被封「台版車銀優」。（圖／IG@derder0904）

昨（15日），德德再度更新貼文，他上傳4張由爸爸掌鏡的照片，寫下高中生的心聲：「明天開學，之後要專心上課唸書，所以偶爾才會發文，前幾天拍的照片還有一些沒有發，有機會再貼出來。」此外，德德哀號今天不能再打電玩了，羨慕大人「好好喔都不用開學」。

鄭運鵬拍下兒子德德的帥顏。（圖／IG@derder0904）

網友虧德德的發文口吻很不年輕。（圖／IG@derder0904）

短短12小時，這篇貼文就有17.5萬個讚，相當驚人；值得注意的是，熱門留言竟不是誇讚德德的顏值，而是懷疑這篇文是鄭運鵬撰寫的，「這口氣十分月月鳥，超不年輕」、「為什麼這篇文這麼像爸爸本人打的」；不過有網友覺得「不用開學」這句很明顯是小孩的視角，應該是德德無誤。