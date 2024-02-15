Joeman開箱他在日本東京的房子。（圖／摘自Joeman YouTube頻道）

百萬網紅Joeman（翁雋明）以開箱3C、平價與奢華對決和開箱豪宅等系列影片爆紅，每每有新影片都會引起熱議。Joeman在挺過去（2023）年爆出的呼麻事件後，最近公開在東京買透天厝的好消息，開箱房子北歐日式風裝潢，還揭曉驚人房價，讓他忍不住表示，「我去你的台北，我要買東京」。

Joeman先前拍過多部有關日本看房題材的影片，他本人也忍不住砸重金在當地置產，經過半年多的裝潢，他今（15日）終於開箱他在東京買下的3層樓全新透天厝；Joeman請來專業設計師將房子打造成「北歐日式風」，各種家具幾乎都是最頂，而讓他下定決心的就是頂樓的無敵夜景，清楚欣賞東京地標之一晴空塔。

Joeman在日本東京的全新透天厝裝潢以北歐日式風，相當溫暖舒適。（圖／摘自Joeman YouTube頻道）

而許多人一定很好奇Joeman花了多少錢在東京置產，他表示這間帶有土地持份的全新透天厝，房屋總價是日幣6500萬元購入，當時折合台幣約新台幣1500萬元，在東京市區，交通又很便利，走路4分鐘就有地鐵、10分鐘到晴空塔；影片中Joeman也說看到房子後，有種逐夢踏實的感覺，臉上的喜悅完全藏不住。

另外Joeman補充這棟透天厝除了他自己與親友居住，也有委託專業的民宿業者，粉絲如果有興趣可以到他的透天厝住住看，但開放時間可能不多，因為主要還是他自己想要居住。影片底下許多網友都很替他開心，「恭喜，真的滿了不起的」、「有感受到你的開心，是發自內心的笑」、「新家很讚，看了好想住」。

Joeman在日本東京置產，公開房價約新台幣1500萬元。（圖／摘自Joeman YouTube頻道）

其實Joeman去年11月驚傳持有大麻被逮捕，讓他螢光幕前的良好形象直接破滅；但事後Joeman勇敢認錯並積極改過，許多粉絲也願意再給他一次機會，凡有新影片仍然會獲得高觀看次數和網友留言支持。

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