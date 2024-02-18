苗栗一名張姓男子與林姓女子，在2021年5月20日登記結婚，同年9月生下一名兒子，不料，張男2023年4月卻發現妻子與劉男外遇，雙方因而協議離婚，2023年6月做親子鑑定時，卻揭露驚人的秘密，兒子並非張男的種，張男憤而提告求償。

法院審理，張男指控，2023年6月2日，經血緣鑑定確定他並非兒子生父，他在2023年7月12日向法院提親子關係不存在獲確認，他不滿受到林女欺騙，養育林女與他人所生的兒子，因而依民法第179條「不當得利」，請求林女給付代墊的生活費及保母費等共158萬2629元，並請求林女與劉男連帶賠償精神慰撫金80萬元。

劉女則向法官表示，與劉男是公司同事並在同一組別，時常因工作關係需加班，並非一同打卡上下班，並非就是張男所指控的製造幽會機會，而且同一組別内還有其他人，也並非只有他們2人單獨出入。

法官檢視，張男委託黃姓友人詢問林女，有關是否外遇的對話紀錄，黃男問：「你認為你有出軌嗎？」、林女：「我認為我有啊！誰規定身體的出軌才是出軌。」、黃男：「沒關係，反正妳精神上跟肉體上都認為出軌嗎？」、林女：「我認為只要有其中一方就算呀！」、黃男：「所以妳目前是精神出軌？」、林女：「我認為是精神上出軌，我不否認呀！」

法官勘驗張男與林女對話紀錄，林女傳送「父母與子女血型之對照圖」，並傳訊：「我希望你看懂後，把我的孩子還給我」、「你要是不信，大可以直接去做鑑定」、「我也早知道，我現在跟你，說你不會信，這很正常，只是結果出來的時候，請不要在強佔我兒子，因為那孩子跟你一點關係都沒有」。

法官日前依法判決，林女應賠償張男代墊的生活費、保母費等共158萬2629元，另外，林女與劉男應連帶賠償精神撫慰金60萬元。可上訴。