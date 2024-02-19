羅崴騰說，採收籃是農民必需品，編列預算採購以減輕農民負擔，用實際行動支持農民提高生產效益。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

農民是世界上最辛苦的工作之一，加上近年外銷頻頻受阻，讓農民收益大受影響，彰化縣二水鄉農會總幹事羅崴騰體恤農民，採購中、小型蔬果採收籃各1200個，讓農民以半價就能購得，羅崴騰說，採收籃是農民必需品，編列預算採購以減輕農民負擔，用實際行動支持農民提高生產效益。

「工欲善其事，必先利其器」羅崴騰指出，二水鄉地理環境依山傍水，鄉民多數靠務農維生，二水地區以茄子、白玉苦瓜、青木瓜、番石榴、牛番茄、黑柿番茄、白柚等蔬果為主要經濟作物。

羅崴騰說，近年農會力推青農福利，不過二水鄉內仍是以年長農民人口為主，平時耕種十分辛苦，農作物成熟採收運送時，更是費力，一不小心蔬果碰撞掉落，就會影響賣相，造成農民額外損失。

因此積極爭取經費補助採購中、小型蔬果籃各1200個，這批蔬果藍中型可裝5、60公斤的茄子，小型可裝30幾公斤的番石榴，因重量上的考量，考量農民的體力負荷，不會因過重造成農民勞損，因此購得這2種蔬果籃，而且材質堅固耐用，1個籃子可用10幾年。

羅崴騰說，近年農會穩定成長，加上爭取補助，協助農友更有效地管理農產品，提高農產品質，降低運輸損失，中型蔬果籃原價是320元，現在農會補助一半，農民只需出160元，小型蔬果籃原價則是185元，現在只要出90元即可購得，歡迎有需要的農民到農會購買。