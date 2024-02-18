將軍是國產胡蘿蔔的大宗產地，鹽分地質讓生產出的胡蘿蔔別具風味、品質佳，每年種植面積約250公頃。（張毓翎攝）

台南市將軍區沙質鹽分的地質，所種出來的胡蘿蔔很有名，每年春節過後正是產季，時常可以看到工人在田裡採收胡蘿蔔，有些賣相不好的淘汰品，就乾脆開放給民眾免費帶回家，吸引不少人自備塑膠袋、麻布袋來裝，還有人全家大小一起出動來搬，留下難得的回憶。

將軍是國產胡蘿蔔的大宗產地，鹽分地質讓生產出的胡蘿蔔別具風味、品質佳，每年種植面積約250公頃，年產量達1萬5000公噸，每年9月為播種期，隔年2月開始採收，以內銷和外銷日本、香港為主，今年氣候穩定，胡蘿蔔的產量和供需都平穩，這幾天白天艷陽高照，農民、工人趁著好天氣下田採收。

若是外觀、規格不符合市場需求的胡蘿蔔，有的農友開放讓民眾自己下田撿回家，大朋友、小朋友每個人手一袋裝得滿滿的，有一些胡蘿蔔雖然長得奇形怪狀、賣相不好，不過民眾說，外觀不影響裡面的品質，味道還是非常香甜，很適合拿來炒菜、煮湯。

正值胡蘿蔔採收季節，將軍區農會24、25日將推出「斑芝花開蘿蔔庄田園體驗活動」，地點在南19線旁牛蒡工場的胡蘿蔔田，現場除了拔蘿蔔體驗，也有販售胡蘿蔔汁、饅頭及農特產品展售會。

農會表示，2天的活動都從早上9點開始，拔蘿蔔體驗開放現場報名，每人收費150元；若姓名中有「胡」、「蘿」、「蔔」任一字，不收費，每日限20個名額，歡迎民眾來參加體驗。