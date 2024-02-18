女星米可白的老家在彰化鹿港經營知名餅舖，孝順的她逢年過節都會回家幫忙父母親，日前她被路人拍到戴著口罩，看似一臉不爽的照片，引起熱議。米可白則發文表示演戲時是想把角色演好的演員，回鹿港時她只是個想分擔辛勞的女兒。今(18)日她在臉書吐露真實心聲：「37歲一樣是賣餅的孩子。」

米可白過去每逢重要節日都會回家幫忙賣餅，日前她曬出自己被路人拍到表情不好的照片，她也發文解釋：「兒童節目時 ～我只是個喜歡孩子笑容的大姐姐；綜藝節目時～我只是個帶給觀眾歡笑的演藝人員；戲劇時～我只是個跟角色一起同喜同悲的演員；鹿港賣餅時～我只是個想分擔家人辛苦的女兒」，更高EQ回復大家，「謝謝你們喜歡每一個我。」

最近她有感而發在社群發文寫下：「我很喜歡客人拍的側拍照～喜歡認真工作的自己～每一個樣子都喜歡，37歲沒什麼改變，我一樣過年過節回家幫忙，我一樣是那個賣著糕餅的孩子⋯」粉絲紛紛留言鼓勵，「其實工作認真的樣子是最美的，辛苦嘍！」、「第一次看見你，也是帶著小孩到鹿港去玩，很驚訝居然是電視上的葡萄姐姐」、「認真做好自己就對了！妳真的很棒」。