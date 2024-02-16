蔡昌憲（右）為了抱女兒，把老婆（左）的哺乳衣拿來穿。（摘自蔡昌憲IG）

蔡昌憲今（16）日出席時代劇集《鹽水大飯店》口碑特映記者會，大年初二的凌晨，他的好友柯震東和安心亞在信義區夜店爆出「牽手情」，雙方都否認曖昧交往，身為2人介紹人的蔡昌憲笑說：「大家開心喝酒呀，我如果大家一起出去喝酒我也會牽我姐（安心亞）呀。」

蔡昌憲澄清自己並非正式介紹柯震東和安心亞認識，只是一次慶功宴場合一起吃飯就認識了，2人有可能成為一對？蔡昌憲尷尬回：「我是不知道可不可能，但在一起我也是開心，畢竟2個都是好朋友。」也認為相處合得來、開心最重要。

他年前喜迎2寶女兒，目前一家4口生活開銷，加上新房房貸，生活壓力不小，但蔡昌憲仍樂觀認為生活過得去就好，手上也還有投資的被動收入可以負擔生活費。不過有了女兒，蔡昌憲會給自己賺錢壓力，不僅快閃菲律賓商演、大年初一也南下屏東作秀，還沉浸為人父喜悅的他，離開女兒短短幾天就頻喊捨不得。現在有一雙子女，蔡昌憲已滿足，笑說會就此「打住」，老婆也趁著這次剖腹生產時結紮封肚。

雖然已不是新手爸，蔡昌憲還是很擔心女兒出月子中心後，和老婆在照顧上的協調，加上2歲半兒子很需要有人陪玩，夫妻倆有考慮找保母。今年過年他也包了大紅包犒賞老婆，「她想買什麼開心的就去處理，她很會處理這一塊。」新的一年蔡昌憲也將端出音樂作品，發行EP。

公視台語台八集時代劇《鹽水大飯店》將於3月3日在公視台語台世界首播。