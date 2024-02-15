性感女神熊熊（卓毓彤）率真直爽性格及擁有火辣身材，讓她人氣持續攀升。2023年7月宣布密婚5個多月，2個月後懷孕。如今，她14日深夜上傳影片認女兒「Hania」已在年初一提前報到啦！

熊熊昨14日在的認，尪的小情人大年初一提前報到啦！並在《熊熊卓毓彤Official Channel》頻道分享生她生產全紀錄，畫面中，可以看到熊熊看到女兒出生就忍不住落淚了，老公一邊幫忙拭淚一邊心疼笑說：「她哭得比女兒還慘。」老公剪完臍帶後抱著女兒和熊熊一起入鏡，留下一家三口溫馨合照。

許多網友紛紛送上祝福「哥哥一直安撫熊熊欸，真的超級神隊友，看到小孩的那刻 真的會莫名流淚」、「為什麼生小孩前後都那麼漂亮，天生麗質耶，恭喜熊熊&哥哥」、「熊熊好好休息唷 辛苦了，妹妹來了 好期待哥哥跟熊還有妹妹的每一天，感覺一定非常幸福快樂，送上最大最大的祝福與愛」、「恭喜你們，這段影片有感動和淚水，只要當媽媽 看寶寶出生影片聽到嬰兒哭聲都想哭」、「雖然是新年假期的最後一天，也想祝福熊熊一家健康幸福！！後續照顧寶寶也加油囉XD」。