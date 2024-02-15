樂壇新人陳泳希（JUD）日前發行為影集《愛愛內含光》量身打造的主題曲〈相濡以沫〉，短短5天YouTube累積觀看次數突破15萬次，官方Instagram也在短短幾天內漲粉萬人，獲得廣大迴響，網友們直呼：「這個聲音很頂，迷幻中毒了。」JUD面對來自各界的肯定，開心表示：「一直收大家詢問歌曲的上架時間，我的音樂真的被大家聽見了，過去的辛苦和對自己的懷疑在一瞬間煙消雲散，真的十分感動和感謝。」

初次啼聲的JUD，首張迷你專輯《JUD》收錄6首歌曲，其中5首作為《愛愛內含光》中的主題曲、片尾曲和插曲。農曆年前，主題曲〈相濡以沫〉和影集同步上線，影集中許多歌曲令廣大網友們津津樂道，紛紛發文詢問原唱，《愛愛內含光》的劇組特別在官方IG公布完整的歌曲名單。

農曆新年期間，JUD也把握時間將影集看完，心情隨著劇情起伏，感動表示：「真的是邊看邊哭。」她也認真感受每一首歌在劇中的安排，像是取樣自范曉萱經典歌曲的〈要不要在一起〉，JUD直接入戲太深，為男主角柯震東打抱不平，戀愛腦全開。而一直相當好奇〈Ｈow Does It Feel〉會如何使用的JUD，透露這首歌當初就是在描寫感情「出軌」，在劇中出現的時機點，也讓她大讚相當傳神。

有趣的是，身為新人的JUD一直很期待和歌迷之間的互動，過年期間就有巴西的歌迷透過IG向她表示，因為看了《愛愛內含光》聽到她的歌曲，因而想學中文，讓她相當感動，得意表示：「希望我的歌能讓更多人聽見。」此外，先前一直很欣賞她的影集導演黃婕妤，也大讚她是台灣版的怪奇比莉，讓她備感榮幸，「我非常喜歡怪奇比莉，以前在寫歌時都會參考他的創作。」

昨（14日），《愛愛內含光》導演與演員群輪番直播為大家解答各種疑難雜症，JUD與導演和林哲熹一起上線陪伴大家度過情人節，被問到劇中最愛哪一對CP，JUD大方承認最愛宥森（林哲熹飾演）和阿嶽（巫建和飾演）的組合。熱情的粉絲們也敲碗希望JUD可以清唱劇中歌曲，JUD立刻清唱主題曲〈相濡以沫〉，令線上粉絲聽得如癡如醉，男主角柯震東也在線上聽她唱歌，稱讚她：「唱歌非常好聽！」