台中市潭子區農會舉行「潭子搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動」，5年來邀民眾挖馬鈴薯，增加潭子農特產品曝光度。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

天氣晴朗，台中市潭子區農會18日舉行「潭子搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動」，約1600位民眾下田「捲袖當農夫」動手挖馬鈴薯，現場人手1袋、滿載而歸，大家感受新奇及收穫後的喜悅，農業局表示，馬鈴薯是台中市重要農產品，為讓民眾體驗潭子農村田園生活，5年來邀民眾挖馬鈴薯，增加潭子農特產品曝光度。

台中市政府農業局表示，搖滾馬鈴薯活動廣受民眾熱烈迴響，今年報名人數仍相當踴躍，大人小孩除體驗動手採收馬鈴薯外，另有馬鈴薯沙拉、馬鈴薯三明治等DIY活動及馬鈴薯烹飪教學；農夫市集推廣潭子區農會明星商品「馬鈴薯麵」，民眾試吃後，大讚麵條口感Q彈滑順。

農業局指出，為感謝農民長久以來生產、研發及推廣的辛勞，另農民節表彰大會透過績優農民表揚及經驗分享，讓農民互相交流、追求新知、提升生產運銷技術，一同保存傳統農業社會文化及重視農業發展的根本價值，藉由開發好產品、開拓新市場，吸引青年農民加入，促進農村活化。

農業局說，潭子區農作物以水稻、竹筍、馬鈴薯、椪柑、柿子、桶柑、文旦為主，其中，潭子馬鈴薯是台中主要產區之一，種植面積約151公頃，年產量約4090公噸。為讓民眾更加認識馬鈴薯產業，租借農田提供民眾體驗挖馬鈴薯的樂趣，再以搖滾音樂會為活動現場注入活力，使參與民眾藉1日農夫的機會親近土地。

潭子區農會總幹事林淑茵表示，潭子區是全國種植馬鈴薯面積第5大產地，邁入第5年的「搖滾馬鈴薯」活動盼可持續辦下去，讓民眾親自體驗下田動手挖馬鈴薯的收穫樂趣。