新學期到來，博客來寒假期間開學用品買氣激增最高到6成，即日起推「開學展」系列活動，主打學習用品、外宿裝備包含參考書、上學上班用文具、筆電、桌面收納等萬件商品5折起。「國中小參考書展」參展品項歷年最多逾2千件；另課綱改版引爆小五生學習新熱潮，催旺《漫畫台灣歷史故事(平裝版全套12冊)》熱銷，成為有趣現象。

博客來即日起推出「國中小參考書展」，自修、評量測驗卷到讀書法、安心補教材全面63折起，19日至26日開學限定加碼滿999點券現折100元，同時增設國小各科目推薦書單、雙語學習區、備戰國中會考等單元，特闢「學科閱讀專區」及「獨家套書區」，深度介紹適合學生的學習類好書。此外，參考書業績增逾2成，「自修」成為開學必選，尤其是課綱改版，讓小學五年級學生對社會中本土歷史主題更加關注，帶動《漫畫台灣歷史故事(平裝版全套12冊)》熱銷，迎來學習系統和挑戰的新風貌。

而自修雖然單價高，但內含課文及相關內容，透過系統性的歸納及重點整理，幫助孩子達到事先預習的功效是開學必選重點。隨著年級加深，以及108課綱中的跨域學習方針，自然科和社會科的學習面向更多元，呼應家長重視科學、史地相關教材。

博客來觀察開學用品關鍵字搜尋量攀升，3C家電夯品為筆電、護眼檯燈、外宿廚房小家電，如電子鍋、烤箱、電茶壺最受歡迎，其中電子鍋銷量較去年同期成長4成，以日系品牌象印銷售最佳。手機周邊配件、大容量的行動電源也是學子添購重點，日本Toffy Classic 細口快煮壺月銷千件。「Philips飛利浦 酷湃可攜式充電檯燈」則登上護眼檯燈銷量冠軍。