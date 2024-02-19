為擺脫「行人地獄」惡名，汽機車駕駛人若未禮讓行人，最重可罰新台幣6000元，一名男子在路上觀察行人，不論車流量多寡，都是慢慢地過馬路，他氣得怒罵「現在行人也太囂張了」，言論激起大票網友不滿。

原PO今（19）日於PTT八卦版指出，他同意開車要禮讓行人，但車流量多的情況下，看到斑馬線上的行人仍慢悠悠地過馬路，氣得罵「好歹小跑步快速通過吧！現在的行人也太囂張了。」

貼文引發討論，多數人認為台灣交通事故頻繁原因在於車輛不禮讓行人、機車亂竄、人行道建置不良，尤其是汽機車在路口搶快未禮讓行人，造成多起傷亡，為擺脫「行人地獄」的惡名，去年才會修改《道路交通管理處罰條例》第44條，駕駛人行進行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路，不暫停讓行人先行通過，最重可罰新台幣6000元。

網友紛紛留言砲轟原PO，「這言論台灣果然就是行人地獄」、「我覺得沒有邊走邊看手機已很好了，人家綠燈內你管人家要走多慢？」、「不就是撞死太多人，才會有這種規定」；但也有人緩頰說，駕駛為禮讓行人，綠燈右轉只過2台車，甚至綠燈轉變為紅燈，還有行人強行過馬路的亂象。