有駕駛成功舉發7輛不禮讓行人車輛，沒想到第1輛被舉發的就是「交通隊警車」。

血流成河了？有駕駛日前行駛在新竹市東區食品路上，在1處路口發現有名阿嬤站在斑馬線上要等待過馬路，但該路口只有閃黃燈號誌，不少車輛便直接通過，而駕駛也成功舉發了7輛不禮讓行人的車輛，但沒想到，第1輛不禮讓的車輛，就是「交通隊」的警車。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於新竹市東區食品路，有駕駛行經該路段，由於路口號誌只有閃黃燈，而他看見有1名阿嬤站在斑馬線上，便停下車裡讓，但阿嬤看著車來車往遲遲不敢往前。

沒想到，第1輛就是新竹市交通隊的警車，看見駕駛停著不動便繞過去，但疑似沒看見行人阿嬤也繼續往前開，而駕駛也將警車以及後續6輛車「舉發不禮讓行人」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我是覺得路口還是要設置號誌比較好，對雙方來說都明確，也比較安全跟保障不用在那邊猜」、「這種路，應該是要有按鈕可以讓紅燈出來比較好吧！不然車流量看起來很大欸」、「看半天想說他停路中間幹嘛，真的開車很難注意路邊有人想過馬路」、「重點是，警車還是交通隊的」、「我這人可是很嚴格的，很少幫影片點讚，但這種一堆人死翹翹的結局，一定要大拇指的啦」。