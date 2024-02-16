台南市騎樓常見停放機車甚至成為營業場所，屢遭詬病難行不友善，台南市政府2013年起推動騎樓暢通計畫，累計暢通333條次騎樓路段、長度147.2公里，112年度友善騎樓競賽歷經半年整頓考評，由中西區公園路奪下新路段組冠軍，北區成功路拿下舊路段組第1名，各獲頒18萬與7萬元獎金。

工務局表示，112年友善騎樓競賽共有中西區等6個行政區參與，參賽路段13條，總長度4.07公里，分為新路段組及舊路段組進行競賽，7至9月由區公所、社區組織等團體勸導商家自行移除或拆除騎樓占據物，並向參賽路段內騎樓所有權人或使用人宣導友善騎樓暢通計畫，於參賽路段騎樓內側留設1.5公尺寬的淨空空間，由交通局協助區公所畫設綠色整齊線，提醒居民或店家保持騎樓暢通。

考評結果出爐，新路段組第1名「中西區公園路（公園路35號至公園路21號)」，獲頒獎金18萬元；第2名「東區崇善路(崇善路207號至崇善路273號)」獎金14萬元；第3名「中西區民權路 (民權路二段215號至民權路二段61號)」，頒發獎金9萬元。中西區2路段獲得佳作，分別為忠義路二段56號至32號及忠義路二段65號至105號兩側以及忠義路二段112號至忠義路二段68號，獲頒2萬元。

舊路段組第1名「北區成功路(成功路308號至398號)」，頒發獎金7萬元；第2名「中西區永福路(永福路二段72號至166號)」，頒發獎金5萬元；第3名「安平區郡平路(郡平路153號至195號)」，頒發獎金3萬元。

工務局統計，2013年累計迄今共暢通333條次騎樓路段，累積長度147.2公里。市長黃偉哲期許再接再厲，鼓勵全民塑造友善通行騎樓環境，達到「行人安全、店家賺錢」目標。