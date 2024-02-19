台北市總預算案1月底前通過，但其中第一果菜暨魚貨批發市場改建工程案一度遭暫擱並送政黨協商。國民黨議員游淑慧批評，前市長柯文哲為趕發包政績而減項發包，嚴重違反工程招標規定，待相關資料完整收集後，考慮送監察院調查。市場處表示，減項發包經府級會議，並發文議會備查。民眾黨議員黃瀞瑩則炮轟，無須冷飯熱炒，進行政治操弄。

游淑慧指出，柯文哲任內於晨會裁示減項發包，依公共工程委員會規定，重大工程須前期規畫、編預算並送議會審查，該案違反程序，柯便宜行事、留爛攤子給蔣萬安，待相關資料收集完整後，考慮送監察院調查。

她批評，減項發包不能減掉主要功能，柯市府因預算不足而減項發包，原本規畫果菜市場蓋6層樓、魚類批發市場蓋8層樓，最後答應廠商各只蓋5樓，就像買車先和廠商簽約，先給車殼和引擎的錢，如果預算不到位就等於廢鐵一個，上不了路。

市場處副處長高群荐回覆，第一果菜暨魚貨批發市場改建工程案目前經費約190億元，當時發包是委託新工處代辦，減項發包經府級會議並發文議會備查，如果送監察院，市場處也會配合調查。

黃瀞瑩則反嗆，此案絕非弊案，無須冷飯熱炒，進行政治操弄，博取聲量。目前相關預算既已經朝野協商通過，也是蔣萬安市府任內的重大工程，現在國民黨議員的目光應該是如何監督工程，一同讓市場改建順利進行，而非繼續搬弄是非。

她說，由於第一果菜市場及魚類批發市場自1975年啟用，已超過40餘年，建物有老舊及安全疑慮，為讓市場改建儘速推動，果菜市場當時採取減項發包，是市府檢討工程多次流標下的應對策略，相關作為市府也都曾向議會及各議員辦公室報告、說明。